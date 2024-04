Il prezzo della Tesla Model Y scende di 2.000 dollari negli USA, e in Italia?

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato più volte di come il Q1 2024 di Tesla sia stato al di sotto delle aspettative, con meno di 400.000 consegne in tutto il mondo. La produzione ha portato l’inventario Tesla ad avere circa 50.000 vetture pronte per la vendita, unità che ora Elon Musk sta scontando di 2.000 dollari negli USA.

Lo sconto di 2.000 dollari è arrivato nelle ultime ore sulle Model Y, Model S e Model X vendute da Elon Musk negli Stati Uniti, manca all’appello - invece - la Model 3, che conserva il prezzo relativo all’ultima versione Highland (la nostra prova della nuova Tesla Model 3 2024 Highland). Il 2024 di Tesla non è iniziato, purtroppo, nel migliore dei modi: le vendite sotto le aspettative, i problemi di produzione e post-vendita del Cybertruck e oltre 14.000 licenziamenti in tutto il mondo hanno messo la compagnia in una posizione scomoda, per non dire difficile. L’azienda ha superato momenti peggiori nel corso della sua storia, non viene difficile pensare che supererà anche questa fase, anzi: Elon Musk ha detto, proprio nella mail in cui annunciava i licenziamenti, che questi tagli sarebbero serviti a una nuova ondata di successo per il produttore di auto elettriche.

Ci vorrà ovviamente del tempo per capire se il CEO avrà ragione o meno, intanto per far risalire le vendite ecco arrivare gli sconti negli Stati Uniti. E in Italia? Nel nostro Paese, come in tutta Europa, le cose vanno in maniera leggermente diversa, per non dire “al contrario”. A fine marzo 2024 il prezzo della Tesla Model Y è salito di 2.000 euro, a esclusione del modello base che rimane bloccato per rientrare all’interno dell’Ecobonus. Proprio in virtù degli incentivi (a maggio partono i nuovi incentivi auto 2024), che hanno come tetto i 42.700 euro IVA inclusa, siamo fermamente convinti che il prezzo della Model Y RWD rimarrà invariato per ancora parecchio tempo, in Tesla però tutto può cambiare dalla sera alla mattina.

