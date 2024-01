Il prezzo della Smart #1 scende di 6.000 euro in UK: taglio anche in Italia?

La Smart che abbiamo conosciuto nel corso del tempo, dagli anni Novanta a oggi, ormai non esiste più. Le leggendarie ForTwo e ForFour non vengono più prodotte, al loro posto sono arrivate le nuove vetture del Gruppo Geely, prima fra tutte la Smart #1 che è appena scesa di prezzo in UK. Succederà anche in Italia?

Si tratta di un taglio importante, quello applicato al listino della Smart #1 nel Regno Unito: ben 5.000 sterline in meno dal giorno alla mattina, quasi 6.000 euro al cambio diretto. Ora il piccolo SUV urbano parte in UK da 31.950 sterline rispetto alle 36.950 di prima; un prezzo che farà sicuramente felici gli utenti britannici ma che in un certo senso scontenta noi italiani.

Al cambio diretto, infatti, la Smart #1 costa ora 37.438 euro nel Regno Unito, un prezzo molto simile a quello ufficiale italiano, ovvero 37.548,47 euro. Semplicemente, in UK è arrivato il livello entry-level Pro, già disponibile nel nostro Paese, dunque non dovrebbe arrivare alcun taglio al listino nostrano, sono i britannici che si sono allineati al nostro mercato.

Tuttavia il taglio resta molto importante in UK, poiché adesso la vettura risulta meno costosa rispetto alla Hyundai KONA Electric e alla Jeep Avenger, considerate rivali dirette. Il nuovo prezzo avvicina la Smart #1 alla Kia Niro EV e alla MG4 EV Long Range, che hanno un prezzo di 30.075 e 29.950 sterline. Nel frattempo in Italia la Smart #1 ha guadagnato gli allestimenti Pro e Pulse.