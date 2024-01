'A quel prezzo prendo una Tesla Model Y'. Ma è davvero così? Ecco le alternative

Quante volte navigando sul web e sui social, vi è capitato di leggere commenti del tipo “A quel prezzo prendi una Tesla”, oppure “A parità di listino tutta la vita Tesla”. Ma è davvero così? Cerchiamo di capirlo insieme.

Dopo il recente taglio di prezzo in Italia la Tesla Model Y è divenuta quella che in gergo si definisce un Best Buy, ovvero, il miglior possibile acquisto nel rapporto qualità/prezzo. La vettura di Elon Musk ha un prezzo di poco superiore ai 42mila euro, un'autonomia di 455 chilometri, una velocità massima di 217 km/h, e la possibilità di ricaricare in 15 minuti fino all'80% alle colonnine ultra-fast.

Esistono alternative? Qualcosa c'è ma cerchiamo di scoprire se siano migliori o meno. Partiamo dalla Hyundai Ioniq 5, provata nella versione RWD da 217 cavalli. Il prezzo d'attacco è superiore, attorno ai 48mila euro, l'autonomia è invece migliore, 507 km e una ricarica di 18 minuti per arrivare all'80%. Di contro abbiamo delle dimensioni leggermente inferiori rispetto alla MY, 4,6 metri per la coreana contro 4,7 per la vettura di Tesla.

Altra alternativa è rappresentata dalla Volkswagen ID.4 in vendita da 44mila euro (quindi con un prezzo simile all'americana), ma con un'autonomia inferiore, “solo” 343 chilometri. Ridotte anche le dimensioni, 4,5 metri, quindi 20 centimetri circa in meno rispetto alla concorrenza.

Per la Skoda Enyaq ci vogliono invece 47mila euro, auto con un'autonomia fra i 400 e i 500km, dimensioni di 4,65 metri di lunghezza, e 29 minuti per ricaricare. Per la Ford Mustang Mach-e servono quasi 60mila euro, di conseguenza parliamo di una differenza di quasi 20mila euro, e lo stesso vale per l'Audi Q4 e-tron (57mila euro circa), e la Polestar 2 (55mila euro), mentre la Volvo EX-30 costa circa 35mila euro ma le dimensioni sono quasi da B-SUV, 4,2 metri, quindi ben inferiori rispetto alla Tesla Model Y.

Rimangono la BYD Atto 3, in vendita da circa 42mila euro, con un'autonomia da 420 km e 204 cavalli di potenza, e la Renault Megane e-Tech, che parte da circa 44mila euro, con 220 cavalli e una ricarica a potenze ridotte rispetto a Tesla.

In conclusione, la frase “A quel prezzo mi compro una Tesla Model Y”, rispecchia senza dubbio il mercato visto che ad oggi non vi sono sul mercato offerte a parità di qualità/prezzo della vettura di Musk.

L'unica che si avvicina dall'elenco suddetto sembrerebbe essere l'Atto 3 di BYD che al momento non gode però dell'appeal di Tesla, e che esteticamente è senza dubbio meno riuscita rispetto all'americana.