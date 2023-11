Il prezzo della Porsche Taycan a picco sul mercato dell'usato: come l'Audi e-tron

Vero simbolo della transizione elettrica delle quattro ruote, la Porsche Taycan ha rappresentato per l'iconico brand di Stoccarda uno dei momenti più importanti di sempre. Il primo passo dentro il mondo della mobilità a zero emissioni, anche se non tutto è stato perfetto.

La Taycan ha sempre potuto contare su un ventaglio di qualità da far invidia a qualsiasi altra autovettura, di lusso o meno. Grande qualità costruttiva, autonomie molto buone tutto sommato, delle prestazioni da vera sportiva. La berlina è così riuscita man mano a conquistare i nuovi automobilisti dell'era green, nonostante i suoi prezzi elevati. Ora però sul mercato dell'usato sta succedendo qualcosa di strano...

I prezzi della prima EV di casa Porsche stanno andando a picco sul mercato second hand, con il valore dell'auto che cala costantemente. Una situazione del genere era già capitata a Audi e-tron, arrivata a costare il 60% in meno solamente poche settimane fa sul mercato USA.

Guardando la situazione con un'apposita lente di ingrandimento, ci si accorge della gravità della svalutazione del modello, che sfiora il 50% negli USA. Solamente lo scorso mese sulla piattaforma Cars And Bids, una Porsche Taycan del 2020 con nemmeno 30.000 km percorsi è stata venduta per una cifra di 100.000 dollari, e pensare che il suo prezzo iniziale era di 191.000 dollari. Un'altra Taycan Turbo con 22.800 miglia è stata messa in vendita per 175.250 dollari ma alla fine è stata venduta "solamente" per 89.000 dollari, il 49,2% in meno.

Ma quali sono le ragioni di questi deprezzamenti? Poiché Porsche investe pesantemente sulle auto elettriche, i primi esemplari risultano già datati per gli standard tecnologici attuali. Questi sviluppi, simili a quelli di e-tron, offrono una possibilità d'oro a chiunque abbia desiderio di acquistare una Taycan senza svenarsi in maniera clamorosa; adesso i prezzi sono ultra vantaggiosi!