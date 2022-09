Prezzo medio veicoli elettrici usati in aumento: numeri preoccupano, ma attenzione

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump contro le auto elettriche, con l’invito a liberarsene per mantenere i veicoli a combustione interna, trovano seguito in un spiacevole dato proveniente da oltreoceano: il prezzo medio dei veicoli elettrici usati è aumentato vertiginosamente a causa del costo del carburante.

A parlarne sono stati gli analisti di iSeeCars, i quali hanno analizzato i prezzi di quasi 14 milioni di veicoli usati con età tra uno e cinque anni per scoprire quale fosse il loro stato nel mercato dell’usato. Ebbene, a quanto pare il prezzo medio dei veicoli elettrici è aumentato del 54,3% anno su anno, contro l’aumento del 10,1% per i modelli ICE. Si sapeva già in precedenza che l’aumento riguardasse tutti i veicoli a prescindere dalla loro tipologia; tuttavia, il valore degli EV usati è aumentato pericolosamente durante l’estate 2022.

Nello specifico, si fanno notare la Nissan LEAF venduta a una media di 28.787 dollari contro gli 8.930 dello stesso periodo del 2021; o ancora, la Chevrolet Bolt è salita in valore del 29,3%. Sorprendentemente, la Porsche Taycan è diminuita di circa 5mila dollari nel 2022.

Karl Brauer, analista esecutivo di iSeeCars, ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa, i veicoli elettrici tradizionali si deprezzavano rapidamente a causa dei miglioramenti nella tecnologia delle batterie e della mancanza di domanda nel mercato secondario. Tuttavia, l'aumento dei prezzi del gas, i miglioramenti nelle infrastrutture di ricarica pubbliche e la mancanza di scorte per i nuovi veicoli elettrici hanno portato a un'impennata della domanda di veicoli elettrici usati. […] Sempre più nuovi veicoli elettrici a prezzi accessibili stanno entrando nel mercato, il che significa che i veicoli elettrici usati non saranno una novità, soprattutto quando i problemi della catena di approvvigionamento inizieranno a migliorare”.

Egli ha comunque ricordato che basterà essere pazienti, dato che i prezzi dei veicoli elettrici usati dovrebbero diminuire nei prossimi mesi. Sarebbe interessante, invece, comprendere quanto questa analisi possa essere autentica anche per noi consumatori del Vecchio Continente.

