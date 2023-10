Prezzo medio delle auto elettriche a picco in un anno: il merito è di un marchio specifico

I prezzi dei veicoli elettrici stanno scendendo in maniera clamorosa? Secondo quanto riportato da Kelley Blue Book, rivenditore californiano di auto nuove e usate, il prezzo di acquisto medio di un EV è oggi 50.683 dollari: un anno fa era di 65.000 dollari.

Il prezzo di 50.683 dollari riguarda il mese di settembre 2023, più basso a sua volta di agosto 2023, quando la transazione media per l’acquisto di un EV era di 52.212 dollari. Certo il merito di questo crollo verticale si deve soprattutto a un produttore, vi diamo cinque secondi per indovinarlo... Esattamente, è Tesla, che nell’ultimo anno ha dato il via a una cosiddetta guerra dei prezzi capace di - come ricorderete - toccare anche l’Italia.

Non siamo in grado di dirvi con esattezza quale sia il prezzo medio di acquisto di un’auto elettrica nel nostro Paese, soltanto una cosa è certa: all’inizio di gennaio 2023 una Tesla Model 3 a trazione posteriore (la base insomma) costava in Italia 57.490 euro, dal giorno 13 dello stesso mese il prezzo è crollato a 44.990 euro: la bellezza di 12.500 euro in meno dalla notte alla mattina.

Come se questo non bastasse, a inizio marzo Tesla ha rimesso mano al suo listino e ha spinto la Model 3 a trazione posteriore a costare 41.490 euro (la Tesla Model 3 diventa compatibile con gli incentivi), un prezzo “tattico” utile a far diventare la berlina compatibile con l’Ecobonus nostrano.

Oggi la berlina di Elon Musk ha trovato il suo baricentro a 42.490 euro con l’arrivo della Model 3 aggiornata al 2024 (abbiamo visto a Peschiera la nuova Tesla Model 3), un piccolo rialzo che però permette di scegliere gratuitamente tre colorazioni, prima solo il bianco non richiedeva extra. Rispetto a 10 mesi fa possiamo dunque affermare che la Tesla Model 3 base costa 15.000 euro in meno, la Tesla Model Y base da 49.990 euro è passata ai 46.990 euro, 3.000 euro in meno. In generale tutti i modelli Tesla costano meno rispetto a inizio 2023.

Purtroppo non tutti gli altri competitors sono riusciti (o hanno voluto) scendere a patti con Tesla e iniziare una guerra dei prezzi senza quartiere, di certo però il taglio dei listini voluto da Elon Musk ha fatto scendere di netto il prezzo medio dell’intero settore. Vedremo se il 2024 riuscirà a tagliare ulteriormente i prezzi, ora che le varie crisi dei chip e della scarsa reperibilità dei materiali sembrano passate.