Il prezzo medio delle auto è aumentato del 44,4% in 10 anni: il boom dopo il 2021

Il mondo di oggi è cambiato radicalmente dalla fine del 2019: negli ultimi tre anni abbiamo dovuto affrontare una pandemia globale e una guerra in Ucraina, che tra l'altro è ancora in corso. I costi sono schizzati verso l'alto in ogni settore e in ambito automotive è ancora un incubo: di quanto sono aumentati i prezzi in 10 anni?

Risponde a questa domanda un nuovo studio pubblicato da Assoutenti, che ha messo a confronto i listini delle case automobilistiche di dieci anni fa con quelli odierni. I dati sono tutt'altro che confortanti, infatti oggi il prezzo medio per acquistare una nuova auto in Italia è salito a 26.000 euro, in 10 anni si parla del +44,4%. Allo stesso modo sono saliti i tempi di attesa per avere una nuova auto, come ci ricorda il sito Energia-Luce che ha aggregato i dati e creato la tabella che potete consultare in basso: in alcuni casi l'attesa per un nuovo modello ha anche superato i 12 mesi.

Tornando all'aumento dei prezzi, le automobili hanno subito rincari vertiginosi anche solo nel giro di due anni. Assoutenti infatti ha messo a confronto i prezzi di alcuni modelli chiave del nostro mercato riferendosi al solo periodo aprile 2021-aprile 2023, confermando un panorama difficile. Per fare un esempio: per acquistare una nuova SEAT Arona a metano 1.0 TGI 90 CV bastavano 20.100 euro nel 2021, oggi ne occorrono 22.750, con un aumento del 13,20%. Una CUPRA Formentor 2.0 TDI costava 33.100 euro nell'aprile 2021, ad aprile 2023 invece servivano 37.700 euro, +13,90%. Il Gruppo Volkswagen non è stato il solo che si è visto costretto ad aumentare i listini: una Renault Clio 100 GPL costava 19.050 euro nel 2021, oggi 21.250, +11,50%. La Dacia Spring è arrivata sul mercato con un prezzo al di sotto dei 20.000 euro (all'epoca infatti scrivevamo: la Dacia Spring è l'elettrica che costa 19.900 euro), oggi costa 21.450 euro, +7,80% - e in basso trovate altri esempi.

Tutto questo rende ovviamente gli italiani più scoraggiati e insicuri: secondo l'Osservatorio Auto di Findomestic, il 50% degli italiani intervistati per un nuovo studio ha affermato di non potersi permettere un'auto nuova a causa dei costi sempre più elevati. Il 55% ritiene che i costi di gestione di un'automobile siano troppo elevati, non a caso circa il 70% degli intervistati ha adottato strategie per ridurre l'impatto economico (come risparmiare cambiando stile di guida). Rinunciare all'auto privata però rimane una chimera: secondo lo stesso studio il 68% degli italiani non vuole rinunciare all'auto, nonostante l'aumento dei costi. L'Italia è anche uno dei Paesi del mondo che utilizza meno il car sharing, con il 45% del totale che preferisce la propria auto per gli spostamenti quotidiani. Circa la metà degli intervistati invece utilizza mezzi pubblici oppure mezzi a due ruote.