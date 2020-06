Il prezzo di questa Koenigsegg Agera RSN fa impallidire persino le Bugatti

In genere gli esemplari di autovettura più costosi al mondo non sono affatto quelli di serie, ma i modelli in tirature estremamente limitate i quali, dopo alcuni anni, possono magari divenire ancora più rari o ambiti a causa del deterioramento delle altre unità simili.

Il problema della Koenigsegg Agera RS che potette ammirare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, è che non solo è stata prodotta in appena 25 esemplari, ma ad aggiungerne ovviamente altro veloce c'è anche il fatto che già al lancio costava milioni di euro.

La hypercar svedese è stata ideata mescolando nuove idee di design e aerodinamica combinate con la tecnologia propulsiva che muoveva in precedenza l'incredibile Koenigsegg One:1, andando così a guadagnare una quantità di cavalli mostruosa. E poi, come se non bastasse, lo specifico modello che stiamo descrivendo rappresenta una Agera RSN, una hypercar con specifiche assolutamente uniche. Date tutte queste caratteristiche estremamente esclusive, SuperVettura (rivenditore UK ufficiale Koenigsegg) ha deciso un prezzo il quale a leggerlo può innescare sintomi di svenimento: stiamo parlando di circa 4,5 milioni di euro.

Passando alla descrizione della vettura vi diciamo che questa speciale Agera RSN vuole farsi inconfutabilmente riconoscere grazie ai badge "RSN" cuciti o disegnati in ogni anfratto del veicolo. Gli elementi che spiccano di più sono però i fantastici contrasti della verniciatura in blu polvere di diamante, che vanno a scontrarsi con la fibra di carbonio a vista per ampie superfici della carrozzeria. Certamente accattivanti anche i cerchi in carbonio a cinque razze, contornati come è ovvio che sia da un cerchio blu a separarli dagli pneumatici Michelin. Il sesto elemento della tavola periodica va poi ad inserirsi anche nell'abitacolo, dove è accompagnato dall'uso estensivo dell'Alcantara Azzurra per un effetto estetico davvero particolare.

Arriviamo poi a quello che per molti potrebbe essere il tema più importante: la propulsione. Nel vano motore della Koenigsegg Agera RS batte un poderoso V8 bi-turbo da 5,0 litri capace di scaricare sull'asfalto 1.176 cavalli di potenza e 1.280 Nm di coppia, ma attenzione, non stiamo parlando della RSN di oggi. Quest'ultima infatti monta il motore One-Megawatt della One:1, il quale produce invece 1.360 cavalli di potenza e 1.370 Nm di coppia (non siete stupiti? Guardate questa Gemera).

L'esemplare in perfetto stato ha percorso in totale 11.100 chilometri, e chiaramente anche questo contribuisce a far lievitare il prezzo. Per chiudere passando ad una vettura molto più accessibile vi rimandiamo alla fantastica Honda S2000 da poco finita all'asta in perfette condizioni: datele un'occhiata e non ve ne pentirete.