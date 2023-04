Il prezzo della nuova Hyundai i10: la compatta fa il pieno di contenuti

Lo scorso mese di febbraio Hyundai ha presentato la sua Nuova i10, super compatta rinnovata sia nel design che nei contenuti. Della vettura abbiano snocciolato qualsiasi ambito, ciò che mancava era però il prezzo: ecco dunque il listino di Nuova i10.

Lanciato ufficialmente il 19 aprile 2023, il listino di Nuova Hyundai i10 parte da 16.950 euro chiavi in mano con motore 1.0 MPi, cambio manuale e allestimento ConnectLine. Per la stessa vettura in allestimento Prime ci vogliono 19.050 euro chiavi in mano. Con il cambio automatico i prezzi salgono a 17.950 euro per la ConnectLine, 20.050 euro per la Prime. Entrambe queste varianti sono perfette per i neopatentati.

Nuova i10 ha quest'anno anche una versione più sportiveggiante, almeno nel look & feel: la i10 1.0 TGDI in allestimento N Line è proposta al prezzo di 19.050 euro chiavi in mano, anche se mancano alcuni contenuti rispetto al trim Prime.

Pur essendo un allestimento "base", ConnectLine si presenta già parecchio ricco. Fra le funzioni da segnalare abbiamo ben 7 airbag, l'antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer, i freni a disco anteriori, l'eCall per le situazioni di emergenza e vari sistemi Hyundai SmartSense come l'anti-collisione frontale, il mantenimento attivo della corsia e molto altro. I cerchi sono in lega da 15", inoltre abbiamo i sensori di parcheggio posteriori, il bluetooth e soprattutto Apple CarPlay e Android Auto wireless. Prime potrebbe valere la pena per via dei freni a disco posteriori, i cerchi in lega da 16", gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, il caricatore wireless per lo smartphone.

N Line , rispetto a ConnectLine, aggiunge i freni a disco posteriori, i cerchi in lega da 16", un design esterno apposito N Line e interni con finiture rosse. Abbiamo anche una pedaliera con finiture in metallo, i vetri posteriori oscurati, le luci posteriori a LED e le maniglie esterne in tinta carrozzeria e specchietti neri.

Qualsiasi versione scegliate, di sicuro la Nuova i10 ha fatto un salto quantico in avanti in materia di design e contenuti, diventando ancora più interessante rispetto al passato.