Prezzo del gasolio giù: si risparmiano 10 euro ogni 50 litri rispetto al 2022

Dopo il COVID-19 e la guerra scoppiata in Ucraina c’è stato un periodo in cui, in Italia, il gasolio è arrivato a costare più della benzina. Un momento surreale della nostra storia che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle: quest’anno siamo a 13 centesimi in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo afferma una nuova nota dell’Unem, Unione energia per la mobilità, secondo cui nel primo semestre del 2023 il prezzo medio alla pompa del gasolio è risultato 13 centesimi di euro più basso rispetto allo stesso periodo del 2022. Significa che con un pieno di 50 litri si vanno a risparmiare 10 euro. Un sospiro di sollievo per tutti i possessori di auto a gasolio, che in Italia non sono certo pochi. I prezzi fuori controllo del 2022 hanno spinto verso il basso anche i consumi dei carburanti, che infatti nel 2023 sono ripartiti.

Sempre nel primo semestre 2023 sono state vendute 3,9 milioni di tonnellate di benzina, ovvero +7,4% e +270.000 tonnellate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A fine anno dovremmo superare le 8 tonnellate, una quota che non si toccava dal 2013. Il gasolio ha invece segnato un più modesto +1,6% sulla rete, -5,2% in ambito extra rete, dove operano i mezzi commerciali. In totale si è dunque chiuso a -0,9%.

Guardando al gettito fiscale teorico, i primi sei mesi del 2023 dovrebbero aver fruttato 18,6 miliardi di euro, dunque +2,9 miliardi rispetto al 2022, un anno che ha visto una riduzione sensibile delle accise.



Certo archiviato il primo semestre bisogna fare i conti con l'estate: i prezzi dei carburanti stanno tornando a salire in vista delle vacanze.