Il prezzo della nuova Dacia Spring 2024 in UK è clamoroso, speriamo anche in Italia

Da quando abbiamo visto la nuova Dacia Spring 2024 in anteprima a Parigi, un pensiero costante ci martella la mente: quale sarà il suo prezzo di listino? Ora il marchio romeno ha svelato i prezzi in UK, proviamo dunque a fare un paragone con l’Italia.

A oggi, la prima versione della Dacia Spring parte da 21.450 euro. Pur essendo l’elettrica più accessibile del mercato, per ciò che offre ha un prezzo davvero alto (nonostante gli incentivi), motivo per cui molti utenti sono ancora frenati dall’acquistare la city car elettrica del brand. La nuova generazione va a migliorare praticamente ogni aspetto, fatta eccezione per i motori, la batteria e l’autonomia, tutti elementi rimasti praticamente invariati. Dacia non può assolutamente permettersi di alzare ulteriormente i prezzi della Spring, neppure di lasciarli invariati, anche vista la “concorrenza interna” con la Renault 5 che a un prezzo di partenza (stimato) di circa 24.000 euro potrebbe mettere totalmente in ombra l’elettrica romena. Stiamo insomma sperando in una riduzione dei prezzi e dal Regno Unito ci arriva un’interessante indicazione.

Oltremanica, la nuova Dacia Spring 2024 Expression parte da 14.995 sterline, un prezzo ufficiale che al cambio diretto significa 17.542 euro. Siamo sinceri: non crediamo che in Italia il brand riesca a scendere così tanto, sarebbe però un prezzo eccezionale, in linea addirittura con la Renault Clio Evolution SCe 65 (che costa 17.250 euro) e soprattutto con quello che secondo noi sarebbe il prezzo “corretto” per la vettura. Restiamo dunque in trepidante attesa di conoscere il listino italiano ufficiale, nella speranza che i prezzi UK non ci stiano illudendo...

