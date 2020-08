Prezzo bomba per il Ducati Cross-E Scrambler da Euronics: 300 euro di sconto

Lo scorso 14 maggio Ducati Urban Mobility ha presentato al pubblico due nuovi monopattini elettrici dal design aggressivo, soprattutto se pensiamo all'innovativo Cross-E Scrambler, ora disponibile a un prezzo bomba nel nuovo volantino Euronics.

Proposto a un prezzo di listino di 899 euro presso le migliori catene di elettronica d'Italia, il nuovo Ducati Cross-E Scrambler ha fatto storcere il naso a molti. Non tanto per la sua scheda tecnica di tutto rispetto, che vede un'autonomia di 30-35 km, un potente motore da 500W, un comodo display LCD ma soprattutto ruote "fat" tubeless anti-foratura che permettono di circolare anche su strade irregolari, ma proprio per il suo prezzo di cartellino, ora tagliato clamorosamente dal volantino Euronics chiamato Svuota Negozio Continua.

Il Ducati Cross-E Scrambler è infatti offerto a 599 euro, ben 300 euro in meno rispetto al listino classico, il miglior prezzo visto sino ad ora. Considerando che fino al 31 dicembre 2020 è attivo anche il Bonus Mobilità 2020, l'offerta diventa praticamente irrinunciabile. Con il rimborso governativo del 60% andremmo a pagare il veicolo 240 euro, un prezzo letteralmente "sottocosto".

Come sempre vi ricordiamo che l'offerta potrebbe essere valida solo in alcuni negozi Euronics, ovvero quelli aderenti al suddetto volantino Svuota Negozio Continua, verificate sempre prima di recarvi nel punto vendita.