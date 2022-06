Il prezzo della benzina scende per la prima volta dopo 40 giorni di rincari

Per la prima volta dopo oltre un mese possiamo finalmente parlare di prezzi di benzina e diesel in discesa. Anche se di poco, pochissimo, si tratta in ogni caso di un'ottima notizia.

La prima marca a tagliare di 2 centesimi il prezzo di benzina e diesel è stata Eni, e speriamo che possa dare il buon esempio per il resto del mercato. L'ultimo calo di questo tipo si era registrato lo scorso 20 maggio, da quel momento la salita era stata lenta e inesorabile, con i prezzi di benzina e diesel arrivati a superare i 2 euro nonostante il taglio delle accise voluto dal Governo. Taglio che andrà avanti fino al prossimo 2 agosto, per saperne di più: il taglio delle accise andrà avanti fino al 2 agosto.

Certo per vedere novità di rilievo sui prezzi medi ci vorrà ancora qualche giorno, nel frattempo secondo i dati di Quotidiano Energia aggiornati alle 8:00 del 29 giugno 2022, comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise, la benzina in modalità self costava mediamente 2,071 euro al litro, il gasolio self invece è arrivato a 2,037 euro al litro. Sul servito abbiamo ovviamente prezzi superiori: la benzina costa in media 2,207 euro al litro, il diesel servito 2,178 euro al litro.