Prezzo della benzina in discesa a 1,917 euro al litro, in salita il metano

Siamo sinceri: in questo periodo di grandi esodi e vacanze in auto avevamo paura di darvi notizie diametralmente opposte, invece i prezzi di benzina e diesel continuano fortunatamente a calare in maniera inesorabile. Con la benzina self siamo arrivati in media a 1,917 euro al litro.

Andiamo ad analizzare la situazione più in dettaglio, come sempre facendo riferimento ai dati di Quotidiano Energia che raccoglie le segnalazioni dell'Osservaprezzi del Mise. Questi ultimi dati di cui vi parliamo oggi sono riferiti alle 8:00 del 26 luglio 2022, che danno la benzina self a un prezzo medio di 1,917 euro al litro, con una forchetta compresa fra 1,900 e 1,934 euro al litro. Il diesel self si trova in media a 1,886 euro al litro, con le varie compagnie nazionali che propongono il carburante fra 1,871 e 1,896 euro al litro.

Per chi acquista il GPL per la propria vettura spende fra 0,825 e 0,843 euro al litro, con i rifornitori no logo che si trovano a 0,813 euro al litro, mentre il metano continua a confermarsi il peggior carburante dell'estate 2022: si trova infatti a 2,057 e 2,635 euro, con i logo che non vanno oltre i 2,182 euro. Il metano è senza alcun dubbio il carburante che più sta pagando questa crisi. Ricordiamo che i prezzi dovrebbero rimettersi in sesto entro il 21 agosto (benzina e diesel costeranno meno fino al 21 agosto), data in cui scade il taglio delle accise - salvo ulteriori proroghe.