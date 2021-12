Le batterie per EV costano sempre meno, nel 2022 però si tornerà a salire

Le auto elettriche vengono continuamente criticate per via del loro costo troppo alto, dovuto soprattutto alle batterie. Un Battery Pack può costare dai 7.000 ai 15.000 euro, il prezzo di una citycar o di un'utilitaria a benzina, i prezzi al kWh però stanno scendendo.

La curva dei prezzi delle batterie per auto elettriche è in continua discesa e al momento siamo arrivati a 132 dollari per kWh, poco meno di 120 euro, il che significa che una batteria di medie dimensioni da 50 kWh costa circa 6-7.000 euro. Tesla è riuscita a raggiungere un prezzo di 150 dollari per kWh per la batteria della sua Model S, il che si traduce in 15.000 dollari di costo per una batteria da 100 kWh (poco più di 13.000 euro).

Ovviamente quando si parla di 132 dollari/kWh si intende una media, poi dipende molto dal tipo di auto e dalla grandezza della batteria, di certo i prezzi sono scesi costantemente negli ultimi anni, come riporta BloombergNEF. Per capire l'entità del cambio prezzo, nel 2010 un solo kWh costava la bellezza di 1.200 dollari, mentre oggi siamo per l'appunto a 132 dollari, un calo dell'89%; anche rispetto al 2020 c'è stato un calo, del 6%, poiché un kWh costava 140 dollari. L'obiettivo del mercato è 100 dollari/kWh, le cose però potrebbero non mettersi così bene nel 2022.

Causa costi delle materie prime (nichel soprattutto, a +24% nell'ultimo anno, in basso il grafico del suo prezzo), si pensa che il prossimo anno il prezzo al kWh possa tornare a salire, toccando i 135 dollari/kWh - cosa che renderebbe più lontano il goal dei 100 dollari/kWh, che si potrebbe raggiungere entro due anni. Nel mentre si spera ovviamente che nuove tecnologie come le batterie allo stato solido (ecco un bus sperimentale con batterie a stato solido) possano fare il loro debutto sul mercato globale, e anche Mercedes-Benz e Stellantis hanno di recente investito su Factorial Energy.