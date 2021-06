Il prezzo delle auto schizza verso nuovi record: cosa sta succedendo?

Il prezzo medio di un'autovettura nuova continua a crescere, e di recente ha raggiunto un record storico. Il fenomeno interessa in una certa misura anche gli esemplari usati, ma un recente report si concentra sulla situazione dei modelli nuovi di zecca.

L'analista di mercato Kelley Blue Book ha appena scoperto che sul territorio statunitense il prezzo medio di un'autovettura nuova a maggio 2021 ammontava a 41.263 dollari, i quali rappresentano una crescita del 5,4 percento o di 2.125 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Quasi scioccante oltretutto il fatto che da aprile a maggio 2021, quindi in circa quattro settimane, l'incremento consistesse nell'1,2 percento.

Il fenomeno sta interessando anche il mercato europeo, ma per il momento non abbiamo dati precisi nel merito. Nel frattempo Kayla Reynolds, analista dell'industria presso Cox Automotive, ha commentato come segue:"La performance del prezzo per transazione dello scorso mese evidenzia un record storico di crescita su base annua per maggio 2021. Molti produttori hanno riportato guadagni annuali nel prezzo medio per transazione. L'incremento più importante viene da Mitsubishi, per la quale l'aumento è stato del 12 percento rispetto all'anno scorso."



In modo del tutto sorprendente sono i minivan a guidare la classifica con uno spropositato +15,4 percento, seguiti da grossi SUV di lusso con un +10,4 percento e dai SUV più economici con un +10,1 percento. Infine troviamo le berline di lusso con una crescita dell'8,9 percento.



Ancora più interessante l'andamento dei prezzi per i modelli ad elevate prestazioni, che hanno avuto una flessione media del 12,3 percento (crollato anche il costo delle supercar usate), coadiuvata dal fatto che non sia proprio un gran momento per le sportive in termini di numeri di vendita assoluti. In ultimo troviamo le vetture elettriche, le quali hanno registrato un decremento del prezzo pari al 10,8 percento.



Ad esulare da ogni tipo di schema è certamente la nuova Rolls-Royce Boat Tail. Si tratta di un modello one-off commissionato da due facoltosi clienti per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. La casa automobilistica britannica si è detta molto soddisfatta dell'operazione appena andata in porto, per cui nel prossimo futuro potremmo ammirare altre one-off del genere.