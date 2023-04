Quando il prezzo delle auto elettriche sarà uguale alle termiche: IEA fissa la data

Quanto dovrebbe costare un'auto elettrica per diventare finalmente mainstream? La risposta probabilmente varierà da persona a persona, ma la sensazione è che il prezzo giusto si verificherà solo quando gli EV arriveranno allo stesso livello delle vetture con motore termico.

Al momento le auto elettriche costano in media fra il 25 e il 30 per cento in più, ma con la diffusione sempre maggiore dell'elettrificazione, il prezzo dovrebbe ridursi sensibilmente. Secondo l'IAE, International Energy Agency, nel 2023 il mercato delle auto elettriche dovrebbe registrare un +35% complessivo, di conseguenza la strada verso una riduzione dei prezzi sembrerebbe essere decisamente tracciata.

La domanda comunque sorge spontanea: quando avverrà l'equiparazione fra EV e termiche? E' sempre l'International Energy Agency a rispondere, fissando la data alla metà degli anni '20. Possiamo quindi sperare che già fra un paio d'anni, a partire dal 2025, i prezzi delle elettriche scendano in maniera importante, sia per quanto riguarda il mercato dell'Europa quanto quello del Nord America.

“Ci aspettiamo di poter vedere la parità di prezzo nelle auto elettriche di piccole e medie dimensioni sui mercati nordamericani ed europei intorno alla metà degli anni ‘20”, ha dichiarato pochi giorni fa Timar Guell, capo della politica energetica dell’IEA.

Inizialmente il prezzo dovrebbe livellarsi per quanto riguarda le utilitarie, le city car tanto richieste dagli automobilisti, dopo di che dovrebbe avvenire l'equiparazione anche per quanto riguarda le auto di maggiori dimensioni come ad esempio SUV, berline e station wagon: “Per le auto più grandi è probabile che la parità d’acquisto arrivi più tardi, probabilmente nel 2030”, ha aggiunto e concluso Guell.

Ormai da più parti si parla di un sensibile riduzione dei prezzi delle auto elettriche nel futuro prossimo, e al momento la vettura più economica presente sul mercato italiano è la Dacia Spring, che di listino sta a 21mila euro, ma che con incentivi e rottamazione può scendere fino a 16mila euro circa. Sicuramente un prezzo molto interessante.