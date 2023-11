Prezzo auto elettriche: in Cina la media è di 31.165 euro, in Europa 66.824 euro

Ormai da settimane l'Europa ha dichiarato ufficialmente guerra alla Cina sulle auto elettriche, avviando una indagine per cercare di comprendere come mai gli EV prodotti nel gigante asiatico costino di fatto la metà rispetto a quelli venduti in Ue e negli Stati Uniti.

Nel 2015 le auto elettriche cinesi costavano il 37 per cento in più rispetto all'Europa e il 26 per cento rispetto agli Stati Uniti, ma nel giro di 7 anni la tendenza si è decisamente invertita. Nei primi sei mesi del 2022, infatti, il prezzo medio di un'auto elettrica in Cina è sceso a 31.829 euro, più o meno il prezzo di un'auto nuova in Italia che si aggira attorno ai 30mila euro.

In Europa invece un'auto elettrica aveva un prezzo medio di 55.821 euro e di 63.864 negli Stati Uniti. E quest'anno tale divario si è ulteriormente amplificato, visto che nel primo semestre un'auto elettrica cinese costava 31.165 euro contro i 66.864 in Europa e i 68.023 negli Stati Uniti.

Ma veniamo al nocciolo della questione, come mai questa differenza così importante? La prima causa va ricercata negli aiuti statali, tenendo conto che il governo cinese attraverso il “New Energy Vehicle Industry Development Plan”, ha distribuito circa 57 miliardi di dollari fra il 2016 e il 2021, soldi di cui hanno goduto le industrie quanto i consumatori.

Ad esempio quasi tutte le auto elettriche vendute in Cina non hanno la tassa sull'acquisto, e ciò le rende più accessibili. Nel contempo la manodopera risulta essere decisamente a basso prezzo incididendo molto sul prezzo finale del veicolo.

Grazie a questa ingente immissione di denaro da parte dello Stato, i marchi automobilistici che producono auto elettriche stanno crescendo sempre di più, e al momento sono più di 170 i brand che producono EV in Cina.

«Mentre la Cina diventa un attore sempre più influente sulla scena automobilistica globale, i suoi marchi stanno diventando più visibili in paesi in cui, solo pochi anni fa, i consumatori non li avrebbero considerati un’alternativa valida – sono le parole dell’analista Felipe Munoz di JATO Dynamics - i produttori occidentali devono spostare la loro attenzione verso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e processi produttivi progettati specificamente per un futuro completamente elettrificato».