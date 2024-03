Prezzo auto elettriche, buone notizie dagli USA: meno 2.000 dollari a febbraio

Secondo le analisi condotte da Cox Automotive, il costo medio delle nuove automobili elettriche negli Stati Uniti è diminuito nel mese di febbraio, principalmente grazie all'apporto di Tesla e ai suoi tagli netti sui prezzi delle proprie vetture.

Nell'ultimo mese, il prezzo medio di acquisto di un veicolo elettrico nuovo negli Stati Uniti è stato di 52.314 dollari, registrando un decremento del 4,6% rispetto al prezzo di 54.863 dollari di gennaio. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il prezzo medio delle nuove automobili elettriche è sceso del 12,8%, confermando il trend di calo osservato già a gennaio, quando i prezzi erano diminuiti dell'11,6% su base annua (ricordiamo che il 2023 è stato un anno record per le vendite di veicoli elettrici negli USA)

Tra i principali motivi che hanno contribuito a questa diminuzione dei prezzi si annoverano il Model 3 e il Model Y di Tesla. Nel caso del Model Y, il prezzo medio di vendita del mese precedente, pari a 49.363 dollari, è stato il più basso mai registrato, segnando un ribasso del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche Polestar ha visto a una diminuzione dei prezzi medi di vendita dei propri modelli, attestatisi a 56.180 dollari il mese scorso, con un calo del 3,7% rispetto a gennaio e dell’11,3% su base annua.

Complessivamente però, il prezzo medio di acquisto delle nuove automobili comprensivo di tutte le motorizzazioni (quindi che include modelli elettrici, ibridi, ibridi plug-in e a combustione), è diminuito solo dello 0,1% nel mese scorso, attestandosi a 47.244 dollari.

La Nissan Leaf rimane il veicolo elettrico più economico sul mercato americano, con un prezzo di vendita al dettaglio di 28.140 dollari (con fino a 3.750 dollari in crediti d’imposta), mentre la Mitsubishi Mirage, con un prezzo di 16.695 dollari, rappresenta l'auto a combustione più economica.

Stephanie Valdez Streaty, direttore di Industry Insights presso Cox Automotive, ha sottolineato: "La nostra ricerca conferma che il costo rimane un ostacolo significativo per l'adozione da parte dei consumatori. Nonostante l'aumento delle quantità disponibili e della maggiore concorrenza abbiano ridotto il premio di prezzo dei veicoli elettrici, è importante notare che essi continuano ad essere più costosi dei tradizionali veicoli non di lusso, con una differenza media del 19%".

Malgrado le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti siano molto buone, molti concessionari (e con essi le associazioni di categoria) sono molto in difficoltà a causa di una domanda ancora non sufficiente a soddisfare l'offerta. Per questa ragione, l'amministrazione di Biden sta valutando la possibilità di rivisitare le norme sulle emissioni dei veicoli negli Stati Uniti, che potrebbe portare a una proroga nel tempo dei limiti di vendita imposti ai veicoli a combustione.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.