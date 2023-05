Il prezzo della nuova Abarth 500e: in Italia anche in versione Turismo, hatchback e cabrio

La sua presentazione ha generato non poche polemiche fra gli appassionati, nonostante tutto però la nuova Abarth 500e è pronta ad arrivare sulle strade in due allestimenti. Scopriamo il suo prezzo.

A listino troviamo sia la nuova Abarth 500e che la 500e Turismo, disponibile in versione hatchback e cabrio. Partendo dalle 500e abbiamo diversi elementi di design che la rendono unica, pensiamo al nuovo paraurti anteriore dedicato che rende la vettura ancora più aggressiva. I cerchi in lega da 17" godono di un design esclusivo, inoltre abbiamo anche una minigonna laterale dal look sportivo e tanti altri piccoli dettagli e loghi dello scorpione. Internamente troviamo uno schermo touch da 10,25" per l'infotainment NAV Uconnect e un quadro strumenti TFT da 7" con grafica dedicata Abarth.

La 500e Turismo promette uno stile unico e il sound originale Abarth, impreziosita da cerchi in lega da 18" in grigio titanio diamantati e un design generale particolarmente aggressivo e tagliente. All'interno è il trionfo dell'Alcantara, con sedili sportivi con poggiatesta integrato con doppie cuciture. Ad accompagnare ogni vostro viaggio nella 500e Turismo c'è poi l'Abarth Sound Generator di serie ispirato al celebre scarico Record Monza della Abarth a benzina, che fa coppia con il sistema audio JBL Premium.

Passando alla tecnica, la nuova Abarth 500e promette prestazioni superiori rispetto alla versione a benzina, è infatti 1 secondo più veloce nel pick-up urbano, dunque è il 50% più veloce nello scatto da 20 a 40 km/h, inoltre sui tornanti da 40 a 60 km/h la velocità target si raggiunge in 1,5 secondi, la variante a benzina resta dunque indietro di 15 metri. Su strada aperta e partendo da 60 km/h la nuova Abarth 500e raggiunge i 100 km/h quando la versione a benzina è ancora ferma a 91 km/h. Tutto questo grazie a un motore da 155 CV con 235 Nm di copia, alimentato da una batteria da 42 kWh che si ricarica fino a 85 kW in DC. L'autonomia dichiarata è di 265 km. Parliamo dunque di prezzi: la nuova Abarth 500e parte da 37.950 euro in versione hatchback, da 42.650 euro in versione cabrio. La vettura si potrà presto configurare sul sito ufficiale Abarth Italia.