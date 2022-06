Prezzi veicoli elettrici in calo nel 2022? La spesa per materie prime sta calando

Lo scorso aprile il CEO di Stellantis ha dichiarato alla stampa internazionale che è necessaria una nuova politica per abbassare i prezzi delle auto elettriche. Un segnale positivo arriva però in queste ore direttamente dal mercato delle materie prime: secondo gli esperti, i prezzi dei veicoli elettrici a breve caleranno.

A parlarne è stata la banca UBS in una recente analisi tecnica ripresa dai colleghi di Autocar. Secondo il ricercatore Juan Perez Carrascosa, in questi mesi abbiamo assistito a un’impennata nei prezzi delle materie prime a causa della combinazione della guerra russo-ucraina e dell’aumento vertiginoso improvviso della domanda da parte delle case automobilistiche. Così facendo, ovviamente, i consumatori si sono trovati costretti a spendere di più per accedere a un veicolo elettrico di ultima generazione.

Ciononostante, dal picco di inizio marzo ora la tendenza si sta invertendo: il prezzo per kWh di una batteria agli ioni di litio NMC811 ad alto contenuto di nichel è infatti sceso da circa 150 Dollari a 135 Dollari, e sembra destinata a calare ulteriormente. Ora l’aumento dei prezzi delle materie prime è pari a 1.100 Euro circa, rispetto ai 2.300 Euro di marzo. Come ribadisce Carrascosa: “Dopo un ampio dibattito sulla competitività dei veicoli elettrici in un mondo in cui i prezzi delle batterie sono in aumento, le ultime variazioni dei prezzi dovrebbero alleviare le preoccupazioni”.

Ovviamente non tutti gli esperti del settore sono convinti di questa inversione positiva: secondo il CEO di Benchmark Minerals, il quale ha risposto a ulteriori ricerche pubblicate da Goldman Sachs, si tratta di una ripresa momentanea che verrà seguita a breve da un nuovo aumento dei prezzi. Insomma, sembrerebbe tutto ancora in dubbio.

