I prezzi della vecchia Ford GT sono schizzati alle stelle, e le altre supercar?

La Ford GT di scorsa generazione, quella costruita tra il 2004 e il 2006, è un vero e proprio gioiellino. Inizialmente fu mostrata al mondo come GT40 Concept in occasione del Salone dell'Auto di Detroit, e la supercar retro ha avuto così tante richieste che Ford a deciso di costruirneben 4.500 esemplari.

Inizialmente l'obbiettivo era molto più modesto, e per qualche mese l'Ovale Blu riuscì a tener testa a modelli di brand come Ferrari o Lamborghini. Il prezzo di partenza della macchina sul suolo statunitense era di 139.995 dollari, ma la stragrande maggioranza dei clienti non ha potuto fare a meno di aggiungere le classiche strisce longitudinali, lo stereo McIntosh, le pinze freno in rosso e i cerchi BBS forgiati: il costo è così salito a 154.145 dollari.

Col tempo la casa americana ha oltretutto applicato importanti rincari, ma i consumatori non si sono lasciati scoraggiare poiché la GT in quel momento era tra le più potenti supercar in circolazione per via dei suoi 550 cavalli, nonché una delle meno costose in assoluto, soprattutto se paragonata alle rivali del Vecchio Continente.

Adesso però, a più di 15 anni di distanza, gli esemplari di Ford GT hanno avuto una sorta di rinascita in termini di domanda, e alcune unità con più di 20.000 chilometri percorsi sono state piazzate a ben 330.000 dollari. Chi invece l'ha tenuta in garage per tutto questo tempo è stato in grado di portare a casa anche 400.000 dollari.

I proprietari delle altre supercar dello stesso periodo non sono stati così fortunati. Le Aston Martin DB9 Volante, le Ferrari 360 Modena ed F430 (l'esemplare di Trump è stato un flop all'asta) o le Lamborghini Gallardo hanno avuto un crollo del valore che varia dal 15 al 40 percento nei casi peggiori. Lo stesso possiamo dire della scorsa generazione di Bentley Continental GT, della Porsche 911 di terzultima generazione e così via. Insomma, la Ford GT rappresenta una delle pochissime eccezioni alla regola.

Per chiudere venendo al presente, la attuale Ford GT ha appena ricevuto una variante in edizione limitata: la Heritage Edition che porge gli omaggi ad una vettura storica quanto iconica.