I prezzi ufficiali della nuova BMW Serie 5 2020, sia Berlina che Touring

Nella giornata di ieri, 27 maggio, è stata presentata ufficialmente la nuova BMW Serie 5 2020, disponibile sia in versione Berlina che Touring. Cliccando al link che segue trovate le principali novità di questa generazione, in questo articolo invece vogliamo parlare dei prezzi italiani ufficiali.

Iniziamo subito col dire che a listino troviamo 11 berline Mild Hybrid e 2 varianti Plug-In Hybrid (le 530e e 530e xDrive), tutte disponibili in tre allestimenti differenti, Business, Luxury o M Sport - a differenza della M5501 xDrive in allestimento unico. Il prezzo più basso del listino riguarda la 518d Business, che con la Messa su Strada e l'IVA è proposta a 53.800 euro. La variante più costosa invece è la M5501 xDrive nominata sopra, che costa 91.650 euro - sempre con MSS e IVA.

Passando alla nuova Serie 5 Touring 2020, abbiamo 10 versioni Mild Hybrid, con la più "economica" 518d Business proposta a 56.150 euro. Anche in questo caso tutte le varianti hanno tre allestimenti a listino, con la soluzione più costosa localizzata nella 540d xDrive M Sport da 82.050. Per dare uno sguardo in dettaglio al listino trovate le immagini in basso. Questi prezzi sono validi a partire dal 27 maggio 2020 per la produzione dal prossimo 1 luglio 2020.