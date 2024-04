Giù i prezzi della nuova Dacia Spring, con gli incentivi può costare meno di 5.000 euro

Lo scorso mese di febbraio abbiamo visto in anteprima a Parigi la nuova Dacia Spring, modello rinnovato di cui oggi conosciamo finalmente il prezzo italiano. Le indiscrezioni trapelate dal Regno Unito si sono rivelate corrette e ora nuova Spring parte da 17.900 euro.

La piccola elettrica romena ha dunque ricevuto quel taglio di prezzo che tanto auspicavamo, del resto il listino del modello precedente era arrivato a essere - secondo noi - un tantino sbilanciato. Ora invece nuova Dacia Spring 45 CV Expression parte da 17.900 euro chiavi in mano nel nostro Paese, significa che con gli incentivi auto 2024 al massimo potenziale possiamo prendere la vettura a meno di 4.500 euro.

Questo è soltanto il modello base, la gamma offre però allestimenti e motori migliori: Dacia Spring 65 CV Expression parte da 18.900 euro chiavi in mano, mentre la nuova Dacia Spring 65 CV Extreme parte da 19.900 euro chiavi in mano. Considerando che la Extreme è la più curata e completa della gamma, e che con gli incentivi al massimo possiamo averla a meno di 6.500 euro, è forse il modello da scegliere a occhi chiusi.

Se sulla Expression abbiamo un Driver Display da 7” e un Media Control con Bluetooth, sulla Extreme possiamo godere del nuovo Media Nav Live con display da 10,1 pollici e navigazione con info traffico in tempo reale - una funzione utile anche in città per evitare le zone più congestionate. Questa variante offre anche decorazioni aggiuntive, sia esterne che interne, oltre a copriruota Flexwheel da 15 pollici black con coprimozzo in rame e tanto altro. Il nuovo listino arriva dunque nel momento perfetto, poco prima che partano i nuovi incentivi di maggio. Gli ordini saranno aperti già nei prossimi giorni, mentre le prime consegne saranno effettuate da Dacia a partire dalla fine dell’estate.

A listino anche le interessanti versioni Cargo, a partire da 18.900 euro, e le Business per le flotte, a partire da 17.900 euro.

