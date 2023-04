Prezzi Tesla sempre più bassi: negli USA nuovo taglio fino a 5.000 dollari

Negli anni abbiamo imparato che il listino Tesla può essere incredibilmente ballerino: ci si può svegliare al mattino con i prezzi tagliati anche di 12.000 euro oppure aumentati, in questo 2023 però la società americana è andata sinora solo al ribasso. Negli Stati Uniti ad esempio è arrivato un nuovo taglio di prezzo.

In Italia di recente ci sono stati due grandi eventi riguardanti i listini: il 13 gennaio scorso il taglio principale, con alcuni modelli arrivati a costare anche 12.500 euro in meno, poi a marzo la Tesla Model 3 è diventata compatibile con il nostro Ecobonus, arrivando così a costare meno di 42.000 euro. Ora un'operazione simile sta succedendo negli Stati Uniti, dove Tesla ha aggiornato i prezzi per rendere le sue vetture compatibili con le nuove norme sul Tax Credit.

Dal giorno alla mattina gli americani hanno visto i prezzi delle vetture Tesla diminuire anche di 5.000 dollari. Nello specifico la Model 3 RWD costa ora di base 41.990 dollari, 1.000 dollari in meno, e può sfruttare solo parte dei 7.500 dollari di Tax Credit perché non è interamente costruita negli USA (monta infatti batterie LFP provenienti dalla Cina, può dunque ottenere 3.750 dollari di contributo.). Anche la Model 3 Performance ha visto il prezzo calare di 1.000 dollari.

La gamma Model Y ha visto un calo di 2.000 dollari su tutti i modelli, mentre la Model S costa oggi 5.000 dollari meno di ieri, 20.000 dollari rispetto allo scorso anno. 5.000 dollari in meno anche per la Model X su tutte le versioni. A gennaio il taglio americano ha poi mandato giù anche i listini europei, questa volta invece non dobbiamo aspettarci mosse nel vecchio continente perché si tratta di una strategia dedicata al Tax Credit americano, anche se con Tesla è sempre difficile fare previsioni...