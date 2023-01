Prezzi di nuovo in salita per la benzina: il self corre verso 1,83 Euro

Continua la corsa dei prezzi della benzina in Italia. Dopo qualche giorno di apparente stabilizzazione, infatti, i carburanti registrano una nuova crescita con i self service che viaggiano verso gli 1,83 Euro al litro per la benzina e 1,88 Euro per il gasolio.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Staffetta Quotidiana, comunicati dai gestori all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, alle 8 di ieri mattina 19 Gennaio 2023 su 15mila impianti la benzina in modalità self service veniva venduta a 1,825 Euro al litro, mentre il diesel a 1,875 Euro al litro. Per le pompe bianche i costi erano rispettivamente di 1,826 Euro e 1,876 Euro al litro.

In modalità servito la benzina è venduta invece a 1,964 Euro al litro, mentre il diesel a 2,013 Euro al litro: per le pompe senza logo i costi erano di 1,884 e 1,930 Euro.

Cala leggermene il GPL in modalità servito, a 0,782 Euro al litro, mentre il metano servito a 2,166 Euro al chilogrammo. Il GNL veniva invece commercializzato a 2,624 Euro al chilogrammo.

Prezzi più alti su autostrade, dove la benzina self service ha raggiunto 1,908 Euro al litro, il gasolio 1,955 Euro al litro, il Gpl 0,883 Euro al litro, il metano 2,286 euro al kg ed il Gnl 2,593 a euro al chilogrammo.