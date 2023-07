Tutti i prezzi della nuova Renault Clio: ecco quanto costa il restyling

A inizio luglio siamo volati in Belgio per guidare la nuova Clio, un restyling da “quinta generazione e mezza” che ci ha abbastanza soddisfatti grazie all’allestimento Esprit Alpine. La variante più curata del listino che ha un prezzo di 26.550 euro. Ora però siamo in grado di dirvi anche tutti gli altri prezzi di motori e versioni.

Il prezzo d’attacco della nuova Clio è di 17.250 euro, equivalente alla motorizzazione SCe 65 in allestimento Evolution. Se state cercando una soluzione budget, vale secondo noi la pena di salire almeno a 17.950 per la TCe 90 Evolution, per avere così un motore più scattante. La motorizzazione TCe 90 si può avere anche in versione Techno a 19.950 euro.

Gli amanti del gasolio avranno pane per i loro denti con la Blu dCi 100 Evolution da 19.900 euro, mentre i fedelissimi del GPL potranno acquistare la TCe 100 GPL Evolution a 18.750 euro e la TCe 100 GPL Techno a 20.750 euro.

Arriviamo infine alle motorizzazioni più interessanti, capaci di mantenere davvero bassi i consumi di benzina: la E-Tech Full Hybrid 145 Evolution si può avere a 22.250 euro, mentre per la E-Tech Full Hybrid 145 Techno servono 24.250 euro. Arrivati a questo punto vale forse la pena di fare un passetto in più e prendere direttamente la E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine, come detto in apertura la versione più curata del listino a 26.550 euro. Quale sarà la vostra prossima Clio?



Per tutte le novità di questo restyling vi rimandiamo all'articolo La nuova Renault Clio vista dal vivo a Milano.