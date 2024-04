I prezzi della nuova Renault Captur 2024 svelati in Francia: si parte da 24.990 euro

Le settimane che stiamo vivendo sono particolarmente frizzanti per quanto riguarda i listini auto. Dopo la presentazione della nuova Renault Captur 2024, siamo in attesa di conoscere i prezzi ufficiali italiani, nel frattempo però vi riportiamo il listino francese appena pubblicato.

Dall’estero stanno arrivando succose anteprime per quanto riguarda i listini automotive, spesso e volentieri confermati anche in Italia. È appena successo con la nuova Citroen C3 a partire da 14.990 euro, neppure due settimane fa è toccato alla nuova Dacia Spring da 17.900 euro. Anche per questo motivo vi riportiamo con particolare enfasi i prezzi francesi di nuova Renault Captur 2024, restyling appena presentato. Al di là delle Alpi il rinnovato B-SUV parte da 24.990 euro con motore TCe 90 in allestimento Evolution. Siamo sinceri, ci saremmo aspettati qualcosina in meno, bisogna però tenere conto che il modello top di gamma arriva a 33.800 euro, è dunque chiaro che Renault voglia spingere le vetture più ricche del listino, di sicuro più convenienti in fatto di comfort e contenuti.

A 33.800 euro è infatti possibile avere la nuova Captur Esprit Alpine con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, con questa versione il prezzo proposto da Renault diventa effettivamente molto interessante. Nel mezzo abbiamo la variante GPL TCe 100 a 25.300 euro in allestimento Evolution, 27.900 euro in versione Techno. La motorizzazione Mild Hybrid 160 EDC si può avere in tutti e tre gli allestimenti, da 27.200 a 32.100 euro; lo stesso si può dire della variante Full Hybrid, da 28.900 a 33.800 euro. Secondo la nostra esperienza e il nostro gusto, il prezzo della variante top di gamma è assolutamente imbattibile: avete la massima cura degli interni e il motore più efficiente in assoluto, aspettiamo però di conoscere i prezzi italiani ufficiali - che secondo Renault dovrebbero arrivare a metà aprile, ci siamo quasi.

