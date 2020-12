I prezzi delle nuove Tipo Cross e Tipo City Sport, con motori benzina e diesel

La Famiglia Funzionale Fiat, formata da Tipo e Panda, è ora completamente rinnovata. Abbiamo già parlato della nuova Panda Sport, oggi invece ci focalizziamo sulla nuova Tipo Cross.

La famiglia Tipo si è rinnovata completamente a inizio novembre e nella gamma è arrivata anche la nuova Tipo Cross, disponibile in variante 4 porte, 5 porte e Station Wagon. Un crossover a tutti gli effetti destinato soprattutto alle famiglie, con un design forte e aggressivo. L’assetto è rialzato di 7 cm rispetto alla Tipo Life grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all’introduzione di una nuova soluzione cerchio-pneumatico - già vista su Fiat 500X.

All’interno dell’abitacolo spicca un nuovo cluster digitale TFT da 7 pollici, totalmente configurabile, mentre al centro della plancia abbiamo uno schermo da 10,25” con sistema UConnect 5 - compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Passando ai motori, la nuova Tipo Cross si può avere con motore diesel 1.6 Multijet da 95 CV o da 130 CV, oltre all’inedito GSE 1.0 T3 da 100 CV alimentato a benzina (appartenente alla famiglia FireFly Turbo). La potenza massima è di 74 kW mentre la coppia massima è di 190 Nm già a 1.500 giri/min.

Parlando di emissioni di CO2, Fiat è riuscita a scendere ai 121 g/km secondo lo standard WLTP con il motore benzina, 110 g/km con il motore a gasolio. Di listino la nuova Tipo Cross parte da 23.500 euro con motore GSE 1.0, con il diesel 1.6 arriva invece a 27.000 euro. FCA ha ufficializzato oggi anche la Fiat Tipo City Sport, che si fa notare per via di un colore Grey Metropoli, cerchi in lega diamantati da 18”, dettagli in nero lucido e nuovi gruppi ottici. All’interno ritroviamo il cluster TFT da 7”, inoltre il sistema Keyless è di serie. Anche in questo caso il prezzo di partenza è di 23.500 euro con motore GSE 1.0, mentre il diesel 1.6 arriva a 25.600 euro.