I prezzi delle nuove auto stanno scendendo: calano soprattutto SUV luxury ed elettriche

Dopo il disastro mondiale del COVID-19, i prezzi di qualsiasi prodotto o servizio sono saliti alle stelle. Aumenti che hanno investito anche le automobili, abbiamo però una timida, buona notizia da darvi.

Lo sappiamo, l’inflazione e il costo del denaro cambiano con il passare dei decenni, motivo per cui comparare i prezzi di oggi a quelli di 50 anni fa ha poco senso senza i dovuti aggiustamenti. Tuttavia a partire dal 2021 i prezzi delle autovetture sono davvero volati alle stelle, senza che succedesse lo stesso per i nostri stipendi. I rincari hanno toccato il loro valore massimo a fine 2022/inizio 2023, a gennaio 2024 però si è registrato un sensibile calo, il che rappresenta ovviamente un’ottima notizia per noi consumatori.

A dirlo è una nuova ricerca di Cox Auto basata sul mercato americano, il mondo automotive è però globale e con molta probabilità il grafico restituirebbe risultati simili anche in Europa. Cox Auto afferma che a gennaio 2024 la spesa media per una nuova auto è stata negli US di 47.401 dollari. Rispetto a dicembre 2023 il calo è stato del 2,6%, questo però è abbastanza fisiologico, ogni anno a gennaio si verifica un leggero calo dei prezzi (ecco nel frattempo quali sono state le 10 auto più vendute a gennaio 2024 in Italia); è invece molto più importante il -3,5% rispetto a gennaio 2023.

In media, i clienti americani hanno pagato di più solo le auto di 5 grandi gruppi, i veicoli Toyota Motor Company infatti sono rincarati del 2,9%, quelli Stellantis del 3,3%, Mazda addirittura +5% e Hyundai Motor Group +3.9%. Infine Subaru potrebbe considerarsi quasi stabile, a +0,2%. Tutte le altre case automobilistiche sono riuscite ad abbassare i prezzi delle loro vetture.

Al momento negli US i veicoli più richiesti sono i SUV Full Size, i pick-up compatti e i minivan, mentre le auto luxury stanno vivendo un momento di decrescita - infatti i prezzi sono “crollati” dell’11,9% in un anno. Buone notizie anche sul fronte elettrico, con gli EV che a gennaio 2024 sono costati agli utenti americani 55.353 dollari in media, -10,8% rispetto a un anno fa. Non possiamo che sperare che il mercato si avvii verso una normalizzazione dei prezzi dopo le follie post-COVID, è però ancora troppo presto per festeggiare.