Prezzi e novità della nuova Polestar 2 2024: si ordina già a febbraio

A novembre 2022 Polestar ha finalmente aperto gli ordini in Italia, la Polestar 2 Performance Pack che abbiamo provato è però sul mercato europeo già da qualche anno e ora è già arrivato il momento di un aggiornamento: scopriamo la nuova Polestar 2 2024.

La nuova Polestar 2 2024 presenta un frontale hi-tech aggiornato che si mette in linea con la Polestar 3, inoltre aumenta anche la potenza di motori e batterie. Lanciata in origine nel 2019, è stata la prima auto al mondo ad avere a bordo l’infotainment di Android Automotive con Google integrato; oggi si rinnova con la nuova SmartZone di Polestar 3, che ospita alcuni elementi chiave della sicurezza dell’auto - pensiamo alla telecamera anteriore e al radar a medio raggio. Anche i cerchi forgiati da 20 pollici del Performance Pack matchano adesso con la Polestar 3.

Su tutte le nuove varianti di Polestar 2 figurano poi i motori elettrici e gli inverter di nuova generazione. Il propulsore arriva adesso a 220 kW di potenza, mentre prima si fermava a 170 kW, la coppia invece è aumentata da 330 Nm a 490 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h è dunque stato ridotto di 1,2 secondi, arrivando a 6,2 secondi.

La versione Dual Motor è ora dotata di una trazione posteriore che aumenta il piacere di guida e le prestazioni, il sistema inoltre è in grado di erogare in totale 310 kW e 720 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h in questo caso è possibile in 4,5 secondi. Con il Performance Pack opzionale invece si arriva a 350 kW con uno scatto 0-100 da 4,2 secondi.

Migliora anche l’autonomia grazie alla possibilità di disconnessione del motore anteriore sulla Dual Motor. Si raggiungono infatti i 592 km secondo lo standard WLTP, abbiamo dunque un aumento di 105 km. La versione Standard Range Single Motor invece arriva fino a 518 km WLTP, con un aumento di 40 km, mentre la Long Range Single Motor può addirittura toccare i 635 km con +84 km rispetto al passato.

Anche l’equipaggiamento di serie della Polestar 2 2024 ha aumentato il suo valore complessivo, le funzioni Driver Awareness sono ora di serie - e fra queste abbiamo anche il Blind Spot Information System (BLIS) con supporto allo sterzo, il Cross Traffic Alert con supporto alla frenata e il Rear Collision Warning and Mitigation, oltre alla telecamera surround a 360 gradi e agli specchietti retrovisori esterni a oscuramento automatico. Anche il caricatore del cellulare wireless diventa di serie su tutte le versioni.

Arriviamo così a parlare di costi: la nuova Polestar 2 2024 si potrà ordinare dal 28 febbraio 2023 sul sito italiano di Polestar. I prezzi partono da 55.800 euro e le prime consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023.