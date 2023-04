I prezzi del nuovo Nissan X-Trail e-POWER, anche a 7 posti: il listino di aprile 2023

Nissan sta spingendo tantissimo verso l'elettrificazione con due tecnologie estremamente interessanti: la prima è 100% elettrica e riguarda il SUV Ariya, la seconda è la famosa e-POWER che ora si può avere anche a bordo di X-Trail. Scopriamo il listino aggiornato al 17 aprile 2023 del nuovo X-Trail e-POWER.

Cosa intendiamo con la parola e-POWER? Oggi uno dei grandi problemi dell'elettrico a batteria è la disponibilità di colonnine, un aspetto che potrebbe complicare l'esperienza a bordo di un veicolo BEV. La tecnologia e-POWER bypassa la necessità di avere una presa di corrente senza rinunciare alle potenzialità dei motori elettrici: a muovere X-Trail e-POWER infatti abbiamo soltanto motori elettrici, la cui batteria di trazione però è ricaricata da un motore termico tradizionale a benzina a 3 cilindri, dunque possiamo parlare di un'elettrica ad autonomia potenzialmente infinita, basta rifare il pieno al serbatoio (che immagazzina fino a 55 litri).

Dopo aver ricordato le caratteristiche principali della tecnologia e-POWER scopriamo il listino X-Trail aggiornato: la gamma X-Trail e-POWER parte dalla 2WD a 5 posti Vista da 39.080 euro chiavi in mano. La line-up continua con Acenta e N-Connecta, per finire con l'allestimento Tekna da 48.570 euro. Per la 5 posti e-4ORCE 4WD, dunque a trazione integrale, si parte dai 43.600 euro della Acenta e si arriva ai 51.070 euro della Tekna, infine la stessa variante ma con 7 posti parte da 44.500 euro per la Acenta e arriva ai 51.970 euro della Tekna. In basso trovate anche un prospetto con i vari optional disponibili.

Ricordiamo che Nissan sta spingendo moltissimo sulla tecnologia e-POWER, che entro il 2026 dovrebbe costare quanto le auto termiche.