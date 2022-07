I prezzi della nuova Nissan Ariya elettrica: il listino valido da luglio 2022

Lo scorso 11 aprile vi abbiamo presentato in anteprima quelli che sarebbero stati alcuni dei prezzi italiani del nuovo Nissan Ariya (aperti gli ordini del nuovo Nissan Ariya), SUV totalmente elettrico del marchio giapponese. Oggi possiamo pubblicare il listino completo della gamma italiana, valido dal 4 luglio 2022.

Due le batterie previste da Nissan, da 63 kWh e 87 kWh, così come le trazioni: 2WD e 4WD. Due anche gli allestimenti, Advance ed Evolve, sembra chiaro dunque come Nissan abbia voluto fare le cose in modo ordinato, con prezzi a partire da 41.418 euro IVA esclusa (siamo dunque al di fuori dell'Ecobonus 2022). Chiavi in mano siamo a 51.400 euro per la versione Advance 63 kWh 2WD. Con la Advance 87 kWh si sale a 57.900 euro chiavi in mano, mentre con la Advance 87 kWh 4WD siamo a 61.900 euro.

Prezzi più alti ovviamente con la Evolve, sicuramente più completa in termini di allestimento. In questa declinazione la 63 kWh 2WD costa 54.400 euro, mentre per la batteria da 87 kWh abbiamo la 2WD a 60.900 euro e la 4WD a 64.900 euro.

Fra gli optional segnaliamo i cerchi in lega da 20" a 1.000 euro, i sedili in nappa blu a 1.500 euro solo per la Evolve, gli interni in grigio chiaro a 1.000 euro, il tetto panoramico apribile a 1.500 euro e il Tech Pack (con Intelligent Rear View Mirror, Head Up Display, Impianto Bose con 10 altoparlanti) a 2.000 euro sulla Advance, entrambi di serie sulla Evolve. Infine per il caricatore di bordo da 22 kW sono necessari 1.000 euro aggiuntivi su entrambi gli allestimenti.