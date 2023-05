Prezzi e motori del nuovo Peugeot 2008: ordini aperti per il SUV compatto

Lo scorso 4 maggio abbiamo annunciato in pompa magna un nuovo aggiornamento della Peugeot 2008 per il 2023: oggi conosciamo allestimenti e prezzi per l'Italia. Il SUV compatto del Leone si può già ordinare nel nostro Paese.

La gamma italiana di nuovo Peugeot 2008 è composta da 12 versioni complessive, cosa possibile grazie alla combinazione di 3 livelli di allestimento e 5 motorizzazioni (con 3 alimentazioni differenti, benzina, diesel e Full Electric). Il listino parte dai 25.850 euro della 2008 Active PureTech 100 S&S a benzina, prezzo che sale a 27.850 euro per l'allestimento Allure. Per avere il motore PureTech 130 S&S EAT8 sempre a benzina con cambio automatico bisogna salire a 30.550 euro per la Allure, 32.250 euro per la GT.

Per chi volesse la motorizzazione diesel, a listino troviamo il motore BlueHDI 130 S&S EAT8 in allestimento Allure a 32.550 euro oppure GT a 34.250 euro. Come abbiamo anticipato sopra, in gamma è presente anche una versione totalmente elettrica con due tagli di batteria. Per avere la e-2008 da 136 CV e 50 kWh di batteria servono 38.600 euro in versione Active, 40.200 euro con la Allure e 40.900 euro con la GT; attenzione però, questa particolare variante verrà prodotta solo a partire da febbraio 2024.

Per guidare subito una 2008 Full Electric è necessario andare sulla 156 CV con 54 kWh di batteria: in questo caso si parte dai 39.600 euro della Active e si arriva ai 41.900 euro della GT, passando per i 41.200 euro della Allure. Tutte e tre le versioni sono compatibili con l'attuale Ecobonus, attenzione però a non aggiungere troppi optional...