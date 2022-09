I prezzi italiani della nuova Smart #1: ordini aperti dal mese di ottobre 2022

Smart è pronta a rivoluzionare la sua gamma con la nuova Smart #1 (arriva la Smart #1 da 272 CV), ora davvero pronta a debuttare in Italia. Scopriamo prezzi e versioni per il nostro Paese.

Secondo il marchio, la nuova Smart #1 sarà una vettura estremamente versatile, adatta a grandi città come Roma e Milano ma anche a lunghi viaggi in autostrada o a piacevoli fine settimana fuori porta. In totale saranno quattro gli allestimenti disponibili: al di là della Launch Edition, dotata di un equipaggiamento particolarmente ricco, avremo anche Pro+, Premium e BRABUS.

Gli ordini saranno aperti a partire dal prossimo 18 ottobre, si potrà prenotare Smart #1 presso la concessionaria a voi più vicina oppure direttamente online, sul sito ufficiale di Smart. Ma a che prezzo? Nuova Smart #1 Pro+ parte da 40.650 euro, per la Premium ci vorranno 44.150 euro, la Launch Edition costerà 45.450 mentre la BRABUS, al top della gamma com'è facile immaginare, costerà 48.150. Tutti i prezzi includono l’IVA ma sono escluse le spese di immatricolazione e messa su strada.

Inizia così una nuova era per il marchio, che vende BEV già da 15 anni e che dal 2020 è Full Electric. Al design premium all'avanguardia di Mercedes-Benz si è da poco aggiunto il know-how del Gruppo Geely, che in questi ultimi anni ha riportato in alto marchi come Volvo, Lotus (abbiamo visto la nuova Lotus Eletre dal vivo) e lanciato Lynk & Co (alla guida della nuova Lynk & Co 01). La Smart #1 è infatti costruita sulla nuova piattaforma SEA di Geely, per offrire agli occupanti un'esperienza di nuova generazione.