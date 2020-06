I prezzi italiani della nuova Volkswagen ID.3 1st Edition: l'elettrica arriva a settembre

Sulla nuova Volkswagen ID.3 elettrica sapevamo praticamente tutto, tranne forse il dettaglio principale: il suo prezzo. O meglio, i suoi prezzi nelle diverse declinazioni. Ora, finalmente, ci siamo, andiamo a scoprire tutto senza più segreti.

Per la ID.3 "di massa" ci vorrà ancora un po', per il momento però il marchio tedesco sta vendendo l'edizione speciale chiamata 1st Edition, disponibile in tre varianti. La ID.3 1st Edition "base" costerà al pubblico italiano 37.350 euro, la ID.3 1st Plus invece 43.650 euro, con al top della gamma la ID.3 1st Max da 47.950 euro. Per saperne di più sulle differenze e le varie strumentazioni di serie vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Volkswagen prevede che le consegne delle prime ID.3 italiane avverranno nel prossimo mese di settembre con le prime tre rate in "omaggio". Gli aderenti al pre-booking della vettura potranno scegliere fra due opzioni: la prima è la consegna a settembre e l'adesione all'ID.3 1st Mover Club, con diversi vantaggi esclusivi e un aggiornamento software per l'attivazione di due funzioni digitali all'inizio del 2021 (connettività smartphone con App-Connect e Head-up Display con realtà aumentata, ancora in sviluppo). La seconda opzione invece prevede tempi di attesa un po' più lunghi, con consegna prevista nell'ultimo trimestre del 2020 ma con tutte le funzioni attive di serie. A voi la scelta...