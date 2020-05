I prezzi italiani della nuova BMW Serie 6 Gran Turismo 2020 ibrida a 48V

Dopo aver visto in dettaglio i prezzi di listino della nuova BMW Serie 5 2020, sia in versione Berlina che Touring, andiamo a scoprire i prezzi italiani della nuova BMW Serie 6 Gran Turismo 2020, anch'essa presentata ieri 27 maggio.

Partiamo subito col dire che il listino prevede 6 varianti differenti, tutte Mild Hybrid 48V e disponibili in tre allestimenti diversi, Business, Luxury e M Sport. Il "ticket d'ingresso" per acquistare una nuova BMW Serie 6 Gran Turismo LCI combacia con la 620d Business, con un prezzo MSS e IVA pari a 64.200 euro.

La combinazione più costosa invece riguarda la 640d xDrive M Sport, con la quale si arriva a 88.900 euro - sempre con MSS e IVA inclusi. Nel mezzo chiaramente troviamo anche altri modelli, pensiamo alla Serie 6 620d xDrive, alla 630d (anche xDrive) e alla 630i. Per scoprire in dettaglio i prezzi di tutte le combinazioni date pure un'occhiata all'immagine in basso, per sapere invece quali novità porta con se questa nuova generazione 2020 vi rimandiamo alla notizia dedicata alla nuova BMW Serie 6 Gran Turismo 2020, che oltre a essere super lussuosa è anche iper tecnologica, grazie al sistema operativo BMW 7 e non solo, anche per merito di assistenti di guida di ultima generazione.