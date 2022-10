I prezzi dei nuovi Ford Ranger Wildtrack e Limited 2023: i Ranger più venduti

Lo scorso 19 maggio Ford ha aperto gli ordini per il suo nuovo Ranger Raptor, la versione più "arrabbiata" del suo funzionale pick-up, con prezzi a partire da 62.500 euro. Ora è arrivato il momento di scoprire i prezzi delle versioni Wildtrack e Limited.

Si tratta delle varianti più "accessibili" del nuovo Ranger, nuova generazione del pick-up più venduto d'Europa. Il nuovo Ranger Limited parte infatti da 43.750 euro IVA esclusa, mentre il nuovo Ranger Wildtrack parte da 46.250 euro IVA esclusa (IVA esclusa poiché essendo in Italia "veicoli commerciali" sono destinati a un pubblico di professionisti).

Il nuovo Ranger, lo ricordiamo, è alimentato da un motore diesel V6 da 3.0 litri di Ford, ha telaio e sospensioni aggiornati, un vano di carico migliorato e un abitacolo hi-tech - nel quale è possibile sfruttare il nuovo sistema SYNC 4A dell'ovale blu. Su Ranger Wildtrack V6 abbiamo 240 CV e 600 Nm di coppia, un cambio automatico a 10 rapporti e un potere trainante fino a 3.500 kg. Buone anche le prestazioni del motore EcoBlue 2.0 di Ford alimentato a gasolio, con cui abbiamo 170 CV con cambio manuale a 6 rapporti, così come sul 2.0 bi-turbo da 205 CV con cambio automatico a 10 rapporti.

Ai clienti Wildtrak viene offerta anche l’opzione unica del colore Cyber Orange, oltre agli Agate Black Metallic, Blue Lightning, Carbonised Grey, Diffused Silver, Frozen White, Lucid Red, Arctic White e Moondust Silver disponibili per le varianti Wildtrak e Limited. Nella ricca dotazione del Ranger Limited invece abbiamo anche un volante riscaldato rivestito in materiale Sensico di Ford, sedili in pelle Soho con goffratura in stile Apex e una console in vinile soft-touch.