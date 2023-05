I prezzi folli del Gp di Miami: 250 euro per i nachos, un'Heineken a 45 euro

Il Gp di Miami corsosi lo scorso weekend è stato un evento che a molti ha lasciato perplessi, a cominciare dagli stessi piloti e dai più puristi. Troppi fronzoli, troppo show e troppi influencer, insomma, tante cose che centravano ben poco con la Formula 1, i motori e le auto.

Tanto per cambiare non sono mancati i pasticci, come ad esempio il camion che ha trasportato la Ferrari di Leclerc durante la Porsche Cup, ma anche un uomo che ha attraversato la pista mentre stava passando Norris, sulla falsa riga di Ocon che a Baku ha rischiato di falciare i giornalisti.

Nelle ultime ore sono poi circolate alcune immagini che hanno chiaramente evidenziato l'eccesso di Miami, a cominciare dai prezzi del mangiare all'interno dell'hospitality. Come potete trovare nel tweet qui sotto ma anche nella foto in copertina, i listini erano incredibili, senza alcun senso, e fra quelli che sono diventati virali vi era quello dell'Hard Rock Beach Club dove per mangiare (cose neanche tanto buone a dire il vero) dovevi portarti dietro un libretto degli assegni.

Si comincia con un'insalata di anguria e tomatillo alla modica cifra di 250 dollari, ma anche involtini di aragosta del Maine a 450 dollari. Per una macedonia, invece, si scende a 295 dollari, e nel caso in cui il vostro palato non fosse ancora soddisfatto allora potreste puntare sul caviale per altri 400 dollari.

Coloro che hanno tanta fame potrebbero invece ordinare un piatto F1, leggasi hamburger, quesadilla ribeye, pollo e salse a soli 500 dollari, ma comunque è per 4 persone. Difficile poi rinunciare al dessert e allora vai con un bel gelato a tre gusti a 245 dollari, mentre per le bevande bisognava mettere in preventivo 560 dollari per una bottiglia di vodka Tito, in vendita nei market a 20 dollari, ma anche un'Heineken a 50 dollari (45 euro), magari accompagnata ad un piatto di nachos da 250 euro.

"Siamo orgogliosi di offrire i migliori cibi e bevande della regione della Florida meridionale e di incorporarli nel nostro spettacolare evento globale", ha dichiarato Tyler Epp, presidente del Gran Premio di Formula 1 di Miami del 2023.

Che gli eccessi regnassero un po' ovunque a Miami lo si era capito anche dai prezzi dei biglietti, tenendo conto che bisognava spendere più di 5.000 dollari per un abbonamento per i tre giorni, tra l'altro non in una zona del circuito dove la visibilità era delle migliori. Nulla comunque in confronto a quanto avverrà per Las Vegas, per cui servirà un minimo di 500 dollari per posti in piedi: ahhh l'America...