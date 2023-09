Prezzi folli delle auto nuove: pre covid vendute 28mila auto sopra i 35k, nel 2022 400mila

Le vetture stanno diventando un vero e proprio bene di lusso. Oggi acquistare un'auto nuova in Italia costa in media 30mila euro, ma fino a pochi anni fa, al periodo pre-covid, i prezzi erano decisamente più abbordabili.

La pandemia, quindi la crisi dei microchip, lo scoppio della guerra in Ucraina e la crisi energetica, hanno dato vita ad un ordigno nucleare che è letteralmente deflagrato sul mercato delle auto, comportando un aumento vertiginoso dei prezzi.

Se ci mettiamo anche il fatto che oggi numerose aziende preferiscono i margini ai volumi di vendita (a differenza di Tesla, che comunque combina benissimo entrambi), ecco che il quadro è completo e a farne le spese è ovviamente il consumatore meno abbiente.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è uno studio realizzato dal Centro Studi Fleet & Mobility, che ha riportato un po' di dati molto interessanti riguardanti il mercato delle auto degli ultimi anni, a cominciare dal dire che nel 2022, le auto immatricolate con un prezzo inferiore ai 20mila euro sono state 360mila, pari al 27 per del mercato. Un numero che è diminuito più della metà visto che nel 2019, quindi prima del covid, le vetture vendute under 20k erano state 800mila, il 42 per cento del totale, di cui il 7 per cento al di sotto dei 14mila euro, soglia che oggi non esiste più.

Di contro le auto che di listino stanno sopra i 35mila, se prima del covid erano solo 28mila, oggi sono ben 400mila. Se si analizza solo il prezzo delle auto elettriche, nel 2021 il 42 per cento del totale aveva un costo di 50mila euro, contro il 28 per cento di due anni prima. Nel 2019, invece, ben il 17 per cento delle auto elettriche presentava un prezzo inferiore ai 30mila euro, e ciò avrebbe sicuramente permesso un passaggio più agile verso la mobilità green, mentre due anni dopo tale quota si è ridotta del 13 per cento.

E tenendo conto che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21 mila euro, è chiaro come il numero di vetture “verde” economiche si stia riducendo sempre di più.