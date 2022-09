Prezzi ancora in discesa per la benzina: in self si scende a 1,680 Euro al litro

Continua anche quest’oggi la discesa dei prezzi della benzina in Italia. Sulla scia di quanto fatto nel corso delle ultime settimane, il prezzo medio praticato sul territorio nazionale di diesel e benzina mostra un calo rispetto a quanto registrato in precedenza.

Il trend è stato certificato anche da Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori. Alle 8 di ieri, 19 Settembre, il prezzo medio nazionale praticato per la benzina in modalità self era di 1,689 Euro al litro, con la forbice tra i vari marchi che si aggirava tra 1,680 ed 1,700 Euro.

Per il diesel in self invece, il prezzo medio praticato è invece tra 1,799 Euro al litro: anche in questo caso per le varie compagnie la forbice è tra 1,788 e 1,805 Euro.

Infine, fronte gpl i prezzi praticati si aggirano tra 0,795 e 0,819 Euro al litro, con il metano dell’auto che si colloca tra 2,920 e 3,384 Euro al litro.

Sempre a proposito di benzina, qualche giorno fa il Governo ha prorogato ulteriormente il taglio delle accise sulla benzina per tutto novembre 2022, garantendo un risparmio di 30 centesimi di Euro per litro.