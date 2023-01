I prezzi del diesel potrebbero salire ancora: nuovi rincari a Febbraio 2023

Tra poche ore prenderà il via lo sciopero dei benzinai di 48 ore, ma intanto dagli analisti arriva un campanello d’allarme importante: dal 5 Febbraio 2023 il costo del diesel potrebbe aumentare ulteriormente.

La data non è casuale in quanto proprio la prossima settimana, il 5/2, entrerà in vigore l’embargo totale dei prodotti raffinati provenienti dalla Russia che toccherà anche il costo del carburante.

I piani di approvvigionamento messi in campo dai Paesi Europei, che hanno anche cercato di diversificare le fonti, quindi potrebbero rivelarsi inefficaci. Vortexa spiega che l’Europa nel corso del 2022 ha acquistato dalla Russia 600mila barili di gasolio al giorno, ed a Dicembre tale cifra è salita ad 800mila. Dagli USA invece sono arrivati “solo” 210mila barili in più al giorno.

Con l’entrata in vigore dell’embargo quindi la fornitura dovrà avvenire da paesi più lontani come Stati Uniti o Arabia Saudita: contestualmente quindi aumenteranno anche le spese di trasporto che si ripercuoteranno sul prezzo finale per gli utenti. Anche qualche giorno fa era arrivato un avvertimento da Nomisma Energia, per bocca del presidente che aveva messo in allarme tutti dall’imminente arrivo di una tempesta perfetta che potrebbe far aumentare di molto il prezzo dei carburanti. Difficile però quantificarli al momento.