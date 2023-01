Prezzi carburanti stabili questa settimana: media nazionale a 1,8 euro al litro

Mentre l’AGCM interviene sul caro benzina con un’istruttoria contro i principali fornitori italiani, in tutta la penisola si osserva una certa stabilità per i prezzi del carburante. Gli ultimi dati raccolti dal ministero dell’Ambiente ed elaborati da Quotidiano Energia parlano chiaro: questa settimana è iniziata con calma.

Complice la stabilità delle quotazioni internazionali di benzina e diesel, fortunatamente non si registrano a oggi, 18 gennaio 2023, aumenti dei prezzi per i due prodotti. Rispetto ai precedenti dati si parla al massimo di piccoli aggiustamenti.

Scendendo nel dettaglio, per quanto concerne la benzina il prezzo medio è pari a 1,819 euro al litro (in calo di 0,001 euro) in modalità Self e a 1,962 euro al litro per il Servito, con un aumento di 0,001 euro. Il prezzo medio praticato del diesel Self scende da 1,871 a 1,869 euro al litro, mentre il Servito sale da 2,011 a 2,013 euro al litro; purtroppo, ancora non si ritorna sotto la soglia dei 2 euro. Il Gpl si posiziona tra 0,794 e 0,808 euro al litro, mentre il metano auto resta tra 2,093 e 2,336 euro al litro.

Rispetto alla settimana tra il 9 e il 15 gennaio 2023 l’aumento del prezzo della benzina è davvero minimo; parallelamente, quello del gasolio è sceso di una quota irrisoria.

Se siete curiosi, ecco perché il prezzo della benzina è salito.