Continua il calo di benzina e diesel: i prezzi del 27 dicembre 2022

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti, a cominciare da benzina e diesel. Stando a quanto fatto sapere da Quotidiano energia, che ha elaborato i dati dell'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è pari a 1,630 euro al litro.

Il dato è aggiornato alle ore 8:00 della giornata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022, e mostra un piccolo calo rispetto al prezzo di venerdì scorso, 1,644 euro al litro. In generale il range è stato fra 1,619 e 1,639 di euro al litro a seconda del marchio, con la benzina no logo venduta a 1,634. In calo anche il prezzo del diesel, con il self che costa oggi 1,695 euro al litro contro l'1,710 di venerdì scorso. In questo caso il range è risultato essere compreso fra 1,684 e 1,703 euro al litro, con il carburante diesel no logo a 1,70.

Se invece volessimo riempire il serbatoio con il “servito” a quel punto il prezzo si alzerebbe inesorabilmente, con la benzina che è venduta attualmente a 1,782 euro al litro contro l'1,796 di venerdì, con importi compresi fra 1,716 e 1,837 euro al litro (no logo 1,690). Il diesel servito sale invece a 1,847 euro al litro, prezzo comunque in calo rispetto a venerdì scorso quando era di 1,861. Il range varia da 1,779 a 1,902 a secondo della compagnia, mentre il no logo in queste ore è in vendita a 1,755.

Infine vediamo i prezzi praticati dal GPL che è in vendita fra 0,769 e 0,785 euro al litro (no logo 0,755), e quelli del metano, venduto fra 2,264 e 2,490 euro al litro con i no logo a 2,339. Come detto in apertura prosegue quindi il calo dei prezzi del carburante, tornato a salire dal primo dicembre scorso, ma quanto accadrà nei primi mesi del 2023 resta un punto di domanda.

Il prossimo 1 gennaio, infatti, scadrà la misura introdotta del governo inerente il taglio delle accise di 18,3 centesimi al litro, di conseguenza non è ben chiaro cosa succederà. Tra l'altro dal prossimo 5 febbraio entrerà in vigore anche l'embargo dei prodotti petroliferi russi con il rischio che il prezzo dei carburanti torni a salire ai livelli record già visti quest'anno. In attesa di capire quello che accadrà, è possibile risparmiare carburante attraverso alcuni consigli semplici e pratici.