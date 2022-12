Prezzi carburante tornano a salire, cala costo gasolio per riscaldamento

Con il dimezzamento dello sconto sulle accise il carburante è salito di prezzo a cifre piuttosto elevate, ma meno rispetto alle aspettative: le circostanze internazionali hanno giovato questa volta al mercato italiano, dove benzina e gasolio sono sì più costosi, ma meno di quanto previsto dagli analisti.

L’ultima rilevazione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica evidenzia come la benzina sia arrivata alla fine della settimana scorsa a 1,701 euro al litro (variazione dello 0,72% rispetto alle rilevazioni precedenti) e il gasolio sia salito a 1,770 euro per un aumento dello 0,31%. Al contrario, cala il costo del gasolio per il riscaldamento a 1,606 euro, addirittura il 5,37% in meno rispetto alla settimana precedente.

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha spiegato che questo aumento dei prezzi è dovuto dalla riduzione dello sconto sulle accise voluto dal Governo Meloni, ma che l’impatto di questa decisione è stato minore rispetto alle precedenti aspettative. Ad ammortizzare il duro colpo sui portafogli dei cittadini sono state le circostanze internazionali, dato che i prezzi dei carburanti stavano già calando sensibilmente. Ora il timore è di assistere a nuovi, preoccupanti aumenti per la stessa ragione.

Venendo allo storico dei prezzi, ecco cosa ha affermato Dona: “Da quando è iniziata la guerra, nonostante lo sconto tuttora vigente, pari a 18,3 cent contro i 30,5 precedenti, un litro di benzina costa ora quasi 15 cent in meno, con una flessione dell'8%, pari a un risparmio di 7 euro e 42 per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio resta addirittura a livelli superiori a quelli pre-conflitto del 21 febbraio 2022, quasi 5 cent al litro, +2,8%, pari a 2 euro e 39 cent a rifornimento. Rispetto all'inizio dell'anno, la benzina è scesa di un tenue 1%, pari a 90 cent per un pieno, il gasolio invece è persino maggiore dell'11,7%, oltre 18 cent al litro, 9 euro e 24 cent a rifornimento”.

In tutto ciò, ricordiamo che è ufficialmente iniziato lo sciopero dei benzinai nelle autostrade.