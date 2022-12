Prezzi carburante ancora in calo: lieve discesa per verde e diesel

Lo scorso fine settimana abbiamo monitorato la situazione presso i distributori italiani con il calo improvviso dei prezzi del carburante, ma non sembra essere un caso isolato: anche dopo il weekend i prezzi di benzina e diesel sono in discesa sulla rete del Belpaese.

A confermarlo sono le ultime elaborazioni di Quotidiano Energia che, dopo le quotazioni internazionali in calo, riportano un’altra lieve diminuzione in tutta la penisola. Scendendo nel dettaglio, infatti, notiamo che il prezzo medio praticato per la benzina in modalità Self è di 1,660 euro/litro, quando lo scorso giovedì era pari a 1,685 euro/litro. Lo stesso vale per il diesel che, sempre in modalità Self, passa da 1,752 a 1,726 euro/litro. Tra i vari marchi si notano variazioni di circa 0,020 euro/litro.

Per quanto riguarda il Servito, la benzina si colloca a 1,807 euro/litro (in calo da 1,835 euro al litro) e il diesel scende a 1,872 euro/litro (giovedì veniva proposto a 1,902 euro al litro). In questo caso la variazione dal prezzo medio praticato al massimo/minimo è maggiore, essendoci una differenza di circa 0,070 euro per litro.

Il Gpl viene proposto tra 0,774 e 0,788 euro/litro, mentre il metano auto si colloca tra 2,343 e 2,524 euro al litro ed è l’unico carburante in aumento rispetto alla scorsa settimana.

Nel mentre, una nuova analisi dimostra che ricaricare l’auto elettrica costa il 161% in più rispetto al 2021.