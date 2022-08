Prezzi della benzina stabili, ma continua ad aumentare il diesel: 1,83 Euro

Sembra essersi assestato il prezzo della benzina, come indicato da Quotidiano Energia secondo cui nell’ultimo weekend di Agosto (che è coinciso con il controesodo per molti italiani) non sono stati registrati grossi rincari sui prezzi raccomandati.

In salita è invece il prezzo del diesel, sulla rete carburanti. Nella fattispecie, il prezzo medio nazionale perla benzina in self è di 1,772 Euro al litro (rispetto agli 1,770 Euro di venerdì), con oscillazioni per vari marchi che vanno da 1,759 a 1,786 Euro al litro.

Per quanto riguarda il diesel, in modalità self il prezzo sale a 1,834 Euro/litro, in salita rispetto agli 1,802 Euro di venerdì. Le oscillazioni tra le varie compagnie sono tra 1,819 ed 1,843 Euro al litro, mentre per le pompe bianche senza logo il prezzo è di 1,832 Euro.

Discorso diverso per la modalità servito, dove il prezzo medio della benzina è di 1,917 Euro al litro (dagli 1,920 Euro precedenti), e la forbice in questo caso si aggira tra 1,849 ed 1,975 Euro. Per il diesel, sempre in modalità servito, la media è di 1,972 Euro al litro, in salita netta rispetto agli 1,945 Euro di venerdì.

Per quanto riguarda il GPL, i prezzi si posizionano tra 0,803 e 0,828 Euro al litro, mentre fronte metano il costo si colloca tra 2,486 e 3,123 Euro.

Ricordiamo che fino al 20 Settembre il Governo ha prorogato il taglio delle accise.