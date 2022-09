Prezzi della benzina ancora in salita: i consigli per risparmiare

E’ ancora in crescita il prezzo del carburante, e l’autunno che abbiamo davanti si prospetta difficile per gli automobilisti, alle prese anche con i rincari legati all’energia. L’osservatorio di SOSTariffe ha però preparato un vademecum con alcuni consigli per risparmiare.

Ipotizzando un prezzo medio della benzina di 1,76 litri ed un’auto del peso di 1200 chilogrammi, SOS Tariffe propone una serie di trucchi per evitare di consumare troppo:

Stile di guida : viene consigliato di adottare uno stile di guida fluido e scorrevole, evitando brusche frenate e accelerazioni improvvise nel traffico, mantenendo un’andatura costante. Questo approccio consente di risparmiare, nel veicolo oggetto dello studio, circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 Euro in meno ogni 100 chilometri;

: viene consigliato di adottare uno stile di guida fluido e scorrevole, evitando brusche frenate e accelerazioni improvvise nel traffico, mantenendo un’andatura costante. Questo approccio consente di risparmiare, nel veicolo oggetto dello studio, circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 Euro in meno ogni 100 chilometri; Occhio ai limiti di velocità , soprattutto in autostrada: ridurre la velocità media di 10 Km all’ora in autostrada (portandola da 130 a 120 Km/h) permette di risparmiare un litro di carburante ogni 100 chilometri;

, soprattutto in autostrada: ridurre la velocità media di 10 Km all’ora in autostrada (portandola da 130 a 120 Km/h) permette di risparmiare un litro di carburante ogni 100 chilometri; Ridurre l’uso di aria condizionata : è ormai noto che l’aria condizionata sia nemica dei risparmi, e durante il viaggio incide per circa il 15% dei consumi, con picchi maggiori per l’uso in città. Per questo motivo è consigliabile ridurre la temperatura o il tempo di utilizzo per alleggerire di almeno il 5% i consumi;

: è ormai noto che l’aria condizionata sia nemica dei risparmi, e durante il viaggio incide per circa il 15% dei consumi, con picchi maggiori per l’uso in città. Per questo motivo è consigliabile ridurre la temperatura o il tempo di utilizzo per alleggerire di almeno il 5% i consumi; Spegnere il motore per brevi soste , soprattutto se il veicolo è privo del sistema Start&Stop, permette di ridurre del 10% i consumi;

, soprattutto se il veicolo è privo del sistema Start&Stop, permette di ridurre del 10% i consumi; Occhio alla pressione degli pneumatici , che circolare con una pressione più bassa di soli 0,5 bar produce consumi extra del 5%;

, che circolare con una pressione più bassa di soli 0,5 bar produce consumi extra del 5%; Evitare di trasportare carichi extra: eliminando 50 chilogrammi di peso significa ridurre del 4% i consumi.

SOSTariffe inoltre consiglia anche di risparmiare sull’RCA, utilizzando il comparatore presente sul proprio sito web.