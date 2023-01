Prezzi benzina salgono in tutta UE, più IVA e accise anche per la Francia

Il problema dell’innalzamento dei prezzi per benzina e diesel in tutta la penisola si sta facendo sentire sempre di più e, al riguardo, abbiamo già visto dove il carburante costa di meno e dove di più in Italia cercando di comprendere eventuali differenze tra le province. Eppure, il Belpaese non è l’unico a trovarsi in questa situazione critica.

Secondo il nuovo bollettino pubblicato dalla Commissione, l’aumento di accise, IVA e altre imposte indirette hanno fatto crescere i costi in tutta l’Unione Europea: oltre all’Italia, anche Lussemburgo, Polonia e Svezia sono intervenuti sui prezzi con un aumento importante, seguite da Portogallo, Austria, Lettonia e Francia.

Il paese transalpino è, assieme all’Italia, il peggiore in Europa: mentre Roma applica tasse per il 58% sulla benzina e per il 51% sul diesel, Parigi scende rispettivamente al 54% e al 49%. Per essere chiari, la media europea è pari a 50,7% e 42,1%. Rispetto agli 1,65 euro al litro (benzina) e 1,74 (diesel) registrati nelle scorse settimane, a Parigi il prezzo ora è fissato a 1,85 e 1,89.

La situazione dell’Ungheria è leggermente più critica, poiché certe compagnie di rifornimento hanno deciso di chiudere attività dopo il tetto ai prezzi imposto da Viktor Orban nel marzo scorso. Il caos attuale ha costretto il presidente ungherese a rimuovere la misura, dando il via libera a un aumento a 1,65 e 1,81 euro al litro, ma con molti meno distributori aperti.

La Lituania è l’unico paese in controtendenza, dato che i prezzi sono scesi a 1,48 e 1,64 euro al litro per benzina e diesel nel mese di dicembre.

Nel frattempo, nel Belpaese la Guardia di Finanza sta indagando sul caro benzina.