Prezzi della benzina in risalita, a causa del taglio allo sconto sulle accise

Prezzi di benzina, gasolio e GPL in risalita a causa del dimezzamento dello sconto sulle accise entrato in vigore il1 Dicembre 2022, che nel giorno precedente aveva scatenato una vera e propria corsa al pieno per sfruttare le ultime ore di sconti.

Secondo le elaborazioni diffuse da Quotidiano Energia, alle 8 di ieri 4 Dicembre 2022 il prezzo medio praticato su base nazionale per la benzina in modalità self è di 1,739 Euro al litro, con i vari marchi che hanno proposto il carburante tra 1,730 e 1,744 e le pompe senza logo a 1,741 Euro. Per quanto riguarda il gasolio in self invece si è passati da 1,775 a 1,815 Euro, con una forbice tra 1,804 ed 1,824 Euro per le compagnie e 1,811 per le stazioni senza logo.

Prezzi chiaramente più alti per il servito: la benzina passa ad 1,883 Euro (forbice tra 1,819 ed 1,933 Euro al litro per le compagnie e 1,794 Euro per quelle senza logo). Per il diesel invece si arriva a 1,959 Euro Euro/litro e si supera anche i 2 Euro (2,009 Euro/litro) per le varie compagnie, salvo poi scendere a 1,863 Euro per le stazioni no logo. Per i GPL invece i prezzi si posizionano tra 0,782 e 0,793 Euro/Litro, mentre per il metano per auto la forbice è tra 2,245 e 2,459 Euro.